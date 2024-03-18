Зеленський зустрівся з Гремом — обговорили питання подальшої допомоги від США

Володимир Зеленський та Ліндсі Грем. Фото: сайт Президента

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 18 березня, провів зустріч із сенатором Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом. Він прибув з офіційним візитом до Києва.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Разом з Гремом український лідер обговорив питання подальшої всебічної допомоги США для України. Водночас Зеленський поінформував про ситуацію на передовій та першочергові потреби української армії.

"Критично важливе подальше надання партнерами військово-технічної допомоги, зокрема систем ППО та ракет до них", — зауважив Президент.

Також окрему увагу приділили питанням євроатлантичної інтеграції України, подальшого посилення санкційного тиску на Росії та використання заморожених активів для наших потреб.

"Стала підтримка України з боку міжнародних партнерів, особливо Сполучених Штатів, зараз як ніколи важлива для реалізації планів із деокупації наших територій та захисту людей. Демократія та свобода мають вигравати — зараз і завжди", — наголосив Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні до Києва з офіційним візитом прибув американський сенатор Ліндсі Грем.

Під час візиту з Гремом зустрівся прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Очільник уряду запросив американські компанії інвестувати в Україну та реалізовувати тут нові проєкти.