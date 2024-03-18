Зеленський зустрівся з Гремом — обговорили питання подальшої допомоги від США
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 18 березня, провів зустріч із сенатором Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом. Він прибув з офіційним візитом до Києва.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Зеленський зустрівся з Гремом 18 березня
Разом з Гремом український лідер обговорив питання подальшої всебічної допомоги США для України. Водночас Зеленський поінформував про ситуацію на передовій та першочергові потреби української армії.
"Критично важливе подальше надання партнерами військово-технічної допомоги, зокрема систем ППО та ракет до них", — зауважив Президент.
Також окрему увагу приділили питанням євроатлантичної інтеграції України, подальшого посилення санкційного тиску на Росії та використання заморожених активів для наших потреб.
"Стала підтримка України з боку міжнародних партнерів, особливо Сполучених Штатів, зараз як ніколи важлива для реалізації планів із деокупації наших територій та захисту людей. Демократія та свобода мають вигравати — зараз і завжди", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні до Києва з офіційним візитом прибув американський сенатор Ліндсі Грем.
Під час візиту з Гремом зустрівся прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Очільник уряду запросив американські компанії інвестувати в Україну та реалізовувати тут нові проєкти.
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