Шмигаль зустрівся з Гремом — що обговорювали
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з сенатором Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом. Під час зустрічі обговорили нагальні потреби на фронті.
Про це Шмигаль повідомив у Telegram в понеділок, 18 березня.
Зустріч Шмигаля з Гремом
"Підтримка з боку Сполучених Штатів непохитна. У цьому переконався під час зустрічі з сенатором США Ліндсі Гремом. Обговорили наші нагальні потреби для економіки та для фронту", — йдеться у повідомленні.
Прем'єр подякував Сенату за підтримку пакета допомоги для України та зауважив, що у партнерів є чітке розуміння, що ми потребуємо більше підтримки та зброї.
Також Шмигаль наголосив на одному з ключових питань — конфіскації заморожених російських активів.
"Маємо прискорити напрацювання необхідного механізму. Російські активи стануть вагомим ресурсом для зміцнення нашої держави", — зазначив він.
Крім того, обговорили допомогу США у впровадженні реформ. Очільник уряду запросив американські компанії інвестувати в Україну та реалізовувати тут нові проєкти.
Нагадаємо, сьогодні до Києва з офіційним візитом прибув американський сенатор Ліндсі Грем.
Також раніше Грем заявив, що у випадку припинення допомоги Україні від США, "це буде в 10 разів гірше, ніж Афганістан".
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