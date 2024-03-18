Шмигаль зустрівся з Гремом — що обговорювали

Денис Шмигаль та Ліндсі Грем. Фото: Telegram/Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з сенатором Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом. Під час зустрічі обговорили нагальні потреби на фронті.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram в понеділок, 18 березня.

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Зустріч Шмигаля з Гремом

"Підтримка з боку Сполучених Штатів непохитна. У цьому переконався під час зустрічі з сенатором США Ліндсі Гремом. Обговорили наші нагальні потреби для економіки та для фронту", — йдеться у повідомленні.

Прем'єр подякував Сенату за підтримку пакета допомоги для України та зауважив, що у партнерів є чітке розуміння, що ми потребуємо більше підтримки та зброї.

Також Шмигаль наголосив на одному з ключових питань — конфіскації заморожених російських активів.

"Маємо прискорити напрацювання необхідного механізму. Російські активи стануть вагомим ресурсом для зміцнення нашої держави", — зазначив він.

Крім того, обговорили допомогу США у впровадженні реформ. Очільник уряду запросив американські компанії інвестувати в Україну та реалізовувати тут нові проєкти.

Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, сьогодні до Києва з офіційним візитом прибув американський сенатор Ліндсі Грем.

Також раніше Грем заявив, що у випадку припинення допомоги Україні від США, "це буде в 10 разів гірше, ніж Афганістан".