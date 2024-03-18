Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Шмигаль заявив, що в кожної української сім'ї повинно бути мінімум три дитини arrow

Шмигаль заявив, що в кожної української сім'ї повинно бути мінімум три дитини

18 березня 2024 15:39
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Шмигаль заявив, що в кожної української сім'ї повинно бути мінімум три дитини
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Ігор Кузнєцов
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Військовий конфлікт спричинив серйозні демографічні труднощі в Україні. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль описав своє бачення вирішення проблеми.

Про це заявив Прем'єр-міністру України Денис Шмигаль у етері телемарафону у суботу, 16 березня.

Читайте також:

Демографічна криза

Він заявив, що конфлікт приніс трагічні втрати життів цивільних людей та військових. Крім того, багато хто був змушений покинути країну зі своїми дітьми. Понад мільйон українських дітей зараз живуть за кордоном. Шмигаль наголосив, що метою уряду є забезпечення їх повернення та стимулювання зростання народжуваності, щоб Україна процвітала у мирному майбутньому після перемоги. Він наголосив на необхідності мати щонайменше троє дітей у кожній родині для подолання цієї кризи.

Виплати за народження дитини

Щодо заходів підтримки народжуваності, прем’єр-міністр повідомив, що фінансування для збільшення допомоги при народженні дитини буде залучено з-за кордону, оскільки внутрішні ресурси країни спрямовані на оборону.

Наразі розмір виплати за народження дитини становить 41 тис. 280 грн, і ця сума не змінювалася з 2014 року.

Шмигаль додав, що, якщо буде прийнято новий законопроєкт, допомога сім’ям буде прив’язана до прожиткового мінімуму. Зокрема, за першу дитину буде виплачено 150 прожиткових мінімумів, за другу - 100, а за третю та кожну наступну - 50. Таким чином, за народження першої дитини сім’ї зможуть отримати близько 400 тис. грн допомоги.

Нагадаємо, що Шмигаль розповів, коли Україна розраховує почати переговори з ЄС про вступ.

Раніше ми писали, що українські аграрії отримають фінансову допомогу від держави.

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
діти
Україна
поповнення в сім'ї

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися