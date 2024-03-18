Шмигаль заявив, що в кожної української сім'ї повинно бути мінімум три дитини

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Ігор Кузнєцов

Військовий конфлікт спричинив серйозні демографічні труднощі в Україні. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль описав своє бачення вирішення проблеми.

Про це заявив Прем'єр-міністру України Денис Шмигаль у етері телемарафону у суботу, 16 березня.

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Він заявив, що конфлікт приніс трагічні втрати життів цивільних людей та військових. Крім того, багато хто був змушений покинути країну зі своїми дітьми. Понад мільйон українських дітей зараз живуть за кордоном. Шмигаль наголосив, що метою уряду є забезпечення їх повернення та стимулювання зростання народжуваності, щоб Україна процвітала у мирному майбутньому після перемоги. Він наголосив на необхідності мати щонайменше троє дітей у кожній родині для подолання цієї кризи.

Виплати за народження дитини

Щодо заходів підтримки народжуваності, прем’єр-міністр повідомив, що фінансування для збільшення допомоги при народженні дитини буде залучено з-за кордону, оскільки внутрішні ресурси країни спрямовані на оборону.

Наразі розмір виплати за народження дитини становить 41 тис. 280 грн, і ця сума не змінювалася з 2014 року.

Шмигаль додав, що, якщо буде прийнято новий законопроєкт, допомога сім’ям буде прив’язана до прожиткового мінімуму. Зокрема, за першу дитину буде виплачено 150 прожиткових мінімумів, за другу - 100, а за третю та кожну наступну - 50. Таким чином, за народження першої дитини сім’ї зможуть отримати близько 400 тис. грн допомоги.

Нагадаємо, що Шмигаль розповів, коли Україна розраховує почати переговори з ЄС про вступ.

Раніше ми писали, що українські аграрії отримають фінансову допомогу від держави.