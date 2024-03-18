Шмыгаль заявил, что у каждой украинской семьи должно быть минимум три ребенка

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Игорь Кузнецов

Военный конфликт вызвал серьезные демографические трудности в Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль описал свое видение решения проблемы.

Об этом заявил Премьер-министру Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона в субботу, 16 марта.

Читайте также:

Демографический кризис

Он заявил, что конфликт принес трагические потери жизней гражданских и военных. Кроме того, многие были вынуждены покинуть страну со своими детьми. Более миллиона украинских детей сейчас живут за границей. Шмыгаль подчеркнул, что целью правительства является обеспечение их возвращения и стимулирования роста рождаемости с тем, чтобы Украина процветала в мирном будущем после победы. Он отметил необходимость иметь по меньшей мере трое детей в каждой семье для преодоления этого кризиса.

Выплаты за рождение ребенка

О мерах поддержки рождаемости премьер-министр сообщил, что финансирование для увеличения помощи при рождении ребенка будет привлечено из-за рубежа, поскольку внутренние ресурсы страны направлены на оборону.

Размер выплаты за рождение ребенка составляет 41 тыс. 280 грн, и эта сумма не изменялась с 2014 года.

Шмыгаль добавил, что, если будет принят новый законопроект, помощь семьям будет привязана к прожиточному минимуму. В частности, за первого ребенка будет выплачено 150 прожиточных минимумов, за второго - 100, а за третьего и каждого последующего - 50. Таким образом, за рождение первого ребенка семье смогут получить около 400 тыс. грн помощи.

Напомним, что Шмыгаль рассказал, когда Украина рассчитывает начать переговоры с ЕС о вступлении.

Раньше мы писали, что украинские аграрии получат финансовую помощь от государства.