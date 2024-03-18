Шмыгаль встретился с Грэмом — что обсуждали

Денис Шмыгаль и Линдси Грэм. Фото: Telegram/Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом. Во время встречи обсудили насущные нужды на фронте.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram в понедельник, 18 марта.

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Встреча Шмыгаля с Грэмом

"Поддержка со стороны Соединенных Штатов непоколебима. В этом убедился во время встречи с сенатором США Линдси Грэмом. Обсудили наши неотложные потребности для экономики и для фронта", — говорится в сообщении.

Премьер поблагодарил Сенат за поддержку пакета помощи для Украины и отметил, что у партнеров есть четкое понимание, что мы нуждаемся в большей поддержке и оружии.

Также Шмыгаль отметил один из ключевых вопросов — конфискацию замороженных российских активов.

"Должны ускорить наработку необходимого механизма. Российские активы станут весомым ресурсом для укрепления нашего государства", — отметил он.

Кроме того, обсудили помощь США в проведении реформ. Глава правительства пригласил американские компании инвестировать в Украину и реализовывать здесь новые проекты.

Скриншот сообщения Шмыгаля

Напомним, сегодня в Киев с официальным визитом прибыл американский сенатор Линдси Грэм.

Также ранее Грэм заявил, что в случае прекращения помощи Украине от США "это будет в 10 раз хуже, чем Афганистан".