До Києва приїхав сенатор США Ліндсі Грем

Сенатор США Ліндсі Грем у Києві. Фото: USEmbassyKyiv

Сьогодні, 18 березня, з офіційним візитом до Києва прибув американський сенатор Ліндсі Грем. Зазначимо, що це не перший візит сенатора до України з початку повномасштабної російської агресії.

Про це повідомило посольство Сполучених Штатів в Україні.

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На фото опублікоавному посольством Ліндсі Грем йде по перону київського вокзалу.

"Сьогодні ми вітаємо сенатора Ліндсі Грема у Києві. Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з росією", — заявили у посольстві.

Зазначимо, Ліндсі Грем — республіканець, старший сенатор США від штату Південна Кароліна.

Нагадаємо, що саме Ліндсі Грем закликав Україну провести вибори навіть в умовах війни.

Також ми писали про те, що сенатор Ліндсі Грем заявив, у випадку якщо США припинять допомагати Україні, "це буде в 10 разів гірше, ніж Афганістан". Таким чином Вашингтон повинен продовжувати підтримувати Київ, бо ЗСУ показали на що здатні.