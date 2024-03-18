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В Киев приехал сенатор США Линдси Грэм

18 марта 2024 12:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Киев приехал сенатор США Линдси Грэм
Сенатор США Линдси Грэм в Киеве. Фото: USEmbassyKyiv
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня, 18 марта, с официальным визитом в Киев прибыл американский сенатор Линдси Грэм. Это не первый визит сенатора в Украину с начала полномасштабной российской агрессии.

Об этом сообщило посольство Соединенных Штатов в Украине.

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На фото, опубликованном посольством, Линдси Грэм идет по перрону киевского вокзала.

"Сегодня мы поздравляем сенатора Линдси Грэма в Киеве. Непреклонная поддержка США имеет решающее значение для успеха Украины в противостоянии незаконной полномасштабной войне с Россией", — заявили в посольстве.

Отметим, что Линдси Грэм — республиканец, старший сенатор США от штата Южная Каролина.

Напомним, что именно Линдси Грэм призвал Украину провести выборы даже в условиях войны.

Также мы писали о том, что сенатор Линдси Грэм заявил, в случае если США прекратят помогать Украине, "это будет в 10 раз хуже, чем Афганистан". Таким образом, Вашингтон должен продолжать поддерживать Киев, потому что ВСУ показали, на что способны.

США
Киев
военная помощь
Украина
Сенат

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