В Киев приехал сенатор США Линдси Грэм
Сегодня, 18 марта, с официальным визитом в Киев прибыл американский сенатор Линдси Грэм. Это не первый визит сенатора в Украину с начала полномасштабной российской агрессии.
Об этом сообщило посольство Соединенных Штатов в Украине.
Сенатор США в Киеве
На фото, опубликованном посольством, Линдси Грэм идет по перрону киевского вокзала.
"Сегодня мы поздравляем сенатора Линдси Грэма в Киеве. Непреклонная поддержка США имеет решающее значение для успеха Украины в противостоянии незаконной полномасштабной войне с Россией", — заявили в посольстве.
Отметим, что Линдси Грэм — республиканец, старший сенатор США от штата Южная Каролина.
Напомним, что именно Линдси Грэм призвал Украину провести выборы даже в условиях войны.
Также мы писали о том, что сенатор Линдси Грэм заявил, в случае если США прекратят помогать Украине, "это будет в 10 раз хуже, чем Афганистан". Таким образом, Вашингтон должен продолжать поддерживать Киев, потому что ВСУ показали, на что способны.
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