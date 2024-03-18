Зеленский встретился с Грэмом — обсудили вопросы дальнейшей помощи от США

Владимир Зеленский и Линдси Грэм. Фото: сайт Президента

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 18 марта, провел встречу с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом. Он прибыл с официальным визитом в Киев.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Вместе с Грэмом украинский лидер обсудил вопрос дальнейшей всесторонней помощи США для Украины. В то же время Зеленский проинформировал о ситуации на передовой и первоочередных нуждах украинской армии.

"Критически важно дальнейшее предоставление партнерами военно-технической помощи, в том числе систем ПВО и ракет к ним", — отметил Президент.

Также особое внимание было уделено вопросам евроатлантической интеграции Украины, дальнейшему усилению санкционного давления на России и использованию замороженных активов для наших нужд.

"Постоянная поддержка Украины со стороны международных партнеров, особенно Соединенных Штатов, сейчас как никогда важна для реализации планов по деоккупации наших территорий и защиты людей. Демократия и свобода должны выигрывать — сейчас и всегда", — подчеркнул Зеленский.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, сегодня в Киев с официальным визитом прибыл американский сенатор Линдси Грэм.

В ходе визита с Грэмом встретился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правительства пригласил американские компании инвестировать в Украину и реализовывать здесь новые проекты.