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Стало известно, когда спикер Палаты представителей вынесет на голосование вопрос о помощи Украине

31 марта 2024 23:58
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Стало известно, когда спикер Палаты представителей вынесет на голосование вопрос о помощи Украине
Майк Джонсон. Фото: dialog.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Стало известно, что Майк Джонсон намерен вынести на голосование вопросы помощи Украине сразу после пасхальных каникул. Известно, что Палата представителей вернется в работу 9 апреля.

Об этом сообщил глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер в воскресенье, 31 марта.

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Спикер Палаты представителей Майк Джонсон намерен вынести на обсуждение вопрос о выделении средств на помощь Украине сразу после окончания пасхальных каникул.

Тернер отметил, что этот вопрос будет первоочередным в повестке дня после возобновления работы Конгресса.

"После того, как мы приняли все законопроекты, финансируемые федеральным правительством, я верю, что это будет иметь преимущественную поддержку в Конгрессе, и мы возложим законопроект на стол президента", — заявил Тернер.

Напомним, что Конгресс США может проголосовать за пакет помощи Украине в апреле, но есть нюанс.

Также мы писали, что Джонсон долго блокирует выделение помощи США для Украины. Он пообещал разблокировать данное решение, но назвал одно условие.

США
финансовая помощь
военная помощь
Украина

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