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В Конгрессе США заверили, что спикер Джонсон ищет решение вопроса с помощью Украине

1 апреля 2024 03:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Конгрессе США заверили, что спикер Джонсон ищет решение вопроса с помощью Украине
Спикер Конгресса США Майк Джонсон. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Представитель Республиканской партии, член Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Мэтт Гейтс заявил, что спикер Майк Джонсон ищет пути решения проблемы с выделением помощи Украине. Он намерен вскоре вынести на рассмотрение законодателей соответствующий законопроект.

Об этом сообщает CNN в воскресенье, 31 марта.

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"Я дал спикеру несколько советов. Мы должны стать в боевую позицию. И я был очень доволен тем, как спикер воспринял этот совет. Спикер хочет увеличить перечень побед республиканцев в Палате представителей, и нам следует начать это делать. Я рад, что спикер не вернулся к дополнительной помощи Украине, и думаю, он прокладывает лучший путь в этом вопросе, пока мы разговариваем", — отметил Гейтс.

По данным издания, от того, как Джонсон решит вопрос о выделении крупного пакета финансовой помощи Украине, зависит удержится ли он в должности.

Поддержкой Гейтса и других ультраправых спикер заручился после спора с ультраправой республиканкой Марджори Тейлор Грин, которая была недовольна тем, что Джонсон поставил на голосование двухпартийный законопроект о бюджетных расходах. Кстати, Гейтс не уточнил, как именно спикер справится с трудностями с вопросом помощи.

Однако издание отмечает, что Джонсон, осознавая угрозу потерять должность, работал в течение пасхальных каникул по решению проблемы с финансированием Украины со своими помощниками.

В свою очередь демократы заявили о своей поддержке Джонсона, если он продвинет законопроект по Украине. Но если спикер будет настаивать на неприемлемых положениях, в частности по сокращению расходов или новых миграционных ограничениях, то рискует остаться без поддержки как демократов, так и правых республиканцев, выступающих против помощи Украине.

Джонсон и помощь Украине

Напомним, что Джонсон долго блокирует выделение помощи США для Украины. Он пообещал разблокировать данное решение, но назвал одно условие.

Также мы сообщали, что Джонсон намерен вынести на голосование вопрос о помощи Украине сразу после пасхальных каникул. Известно, когда это произойдет.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал по телефону Майку Джонсону о ситуации на поле боя, в частности, об усилении воздушного террора со стороны российских оккупантов. Также украинский лидер поднял вопрос помощи Украине.

США
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