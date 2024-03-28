Зеленський розповів спікеру Палати представників Джонсону про посилення терору РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Сполучених Штатів Майком Джонсоном. Глава держави розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про посилення повітряного терору з боку російських окупантів.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram у четвер, 28 березня.

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"Подякував йому особисто, обом партіям, американському народу та Президенту Байдену за життєво важливу підтримку України від початку російського вторгнення", — повідомив президент.

Глава держави розповів Джонсону про ситуацію на полі бою. Особливо він звернув увагу на стрімке посилення російського повітряного терору.

Він нагадав співрозмовнику, що лише за минулий тиждень українські міста та громади зазнали ударів 190 ракетами, 140 "шахедами" та 700 КАБами. Серед усього іншого, була виведена з ладу найбільша українська ГЕС.

Президент наголосив. що у цій ситуації швидке ухвалення Конгресом допомоги для України критично важливе.

"Ми усвідомлюємо, що в Палаті представників є різні позиції щодо того, як це зробити, але головне — щоб питання допомоги Україні залишалося чинником об’єднання", — зазначив Зеленський.

Окрім того, сторони обговорили необхідність якнайшвидшого перекриття джерел, з яких Росія фінансує свою війну, та використання заморожених російських активів на користь України.

"В цьому ми також розраховуємо на лідерство Конгресу", — резюмував Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що у Держдепі США заявили, що хоч Франція і є давнім союзником Сполучених Штатів, втім це не змінює позицію Вашингтона щодо введення американських військ в Україну. У Білому домі виступають проти такої ініціативи.

Президент США Джо Байден назвав російського диктатора Володимира Путіна "м'ясником". У цьому контексті він ініціював збільшення податків для мільярдерів для того, щоб у тому числі надати допомогу для України та захистити її від РФ.