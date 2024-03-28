Заява Макрона по введенню військ в Україну — у США чітко окреслили свою позицію

Метью Міллер. Фото: armradio.am

У Держдепі США заявили, що хоч Франція і є давнім союзником Сполучених Штатів, втім це не змінює позицію Вашингтона щодо введення американських військ в Україну. У Білому домі виступають проти такої ініціативи.

Про це сказав речник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу.

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"У мене немає жодної реакції на це повідомлення. Але, звичайно, ми ясно дали зрозуміти, що Сполучені Штати не збираються відправляти будь-які війська в Україну", — сказав Міллер, коментуючи можливість введення війсь США в Україну.

Він додав, що попри заяви, лідер Франції Емманюель Макрон — давній союзник Штатів, з якими наразі відбувається співпраця щодо питань, які в тому числі стосуються підтримки України.

Нагадаємо, що президент Франції Емануель Макрон вчергове заявив, що французька армія буде введена на територію України. Проте ведення військ матиме нюанс.

Разом з тим французьке видання El País писало, що в Україні вже перебувають спецпризначенці НАТО.

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що деякі країни НАТО вже направили військових до України.