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Заява Макрона по введенню військ в Україну — у США чітко окреслили свою позицію

28 березня 2024 12:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Заява Макрона по введенню військ в Україну — у США чітко окреслили свою позицію
Метью Міллер. Фото: armradio.am
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Держдепі США заявили, що хоч Франція і є давнім союзником Сполучених Штатів, втім це не змінює позицію Вашингтона щодо введення американських військ в Україну. У Білому домі виступають проти такої ініціативи. 

Про це сказав речник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу. 

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"У мене немає жодної реакції на це повідомлення. Але, звичайно, ми ясно дали зрозуміти, що Сполучені Штати не збираються відправляти будь-які війська в Україну", — сказав Міллер, коментуючи можливість введення війсь США в Україну. 

Він додав, що попри заяви, лідер Франції Емманюель Макрон — давній союзник Штатів, з якими наразі відбувається співпраця щодо питань, які в тому числі стосуються підтримки України. 

Нагадаємо, що президент Франції Емануель Макрон вчергове заявив, що французька армія буде введена на територію України. Проте ведення військ матиме нюанс. 

Разом з тим французьке видання El País писало, що в Україні вже перебувають спецпризначенці НАТО. 

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що деякі країни НАТО вже направили військових до України.

США
Франція
війна
ЗСУ
Емманюель Макрон
військові
війна в Україні

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