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Заявление Макрона о введении войск в Украину — в США четко обозначили свою позицию

28 марта 2024 12:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Заявление Макрона о введении войск в Украину — в США четко обозначили свою позицию
Мэтью Миллер. Фото: armradio.am
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Госдепе США заявили, что хотя Франция и является давним союзником Соединенных Штатов, впрочем, это не меняет позицию Вашингтона относительно введения американских войск в Украину. В Белом доме выступают против такой инициативы.

Об этом сказал спикер Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга.

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"У меня нет никакой реакции на это сообщение. Но, конечно, мы ясно дали понять, что Соединенные Штаты не собираются отправлять какие-либо войска в Украину", — сказал Миллер, комментируя возможность введения войск США в Украину.

Он добавил, что, несмотря на заявления, лидер Франции Эмманюэль Макрон — давний союзник Штатов, с которыми сейчас сотрудничают по вопросам, в том числе касающимся поддержки Украины.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз заявил, что французская армия будет введена на территорию Украины. Однако ведение войск будет иметь нюанс.

Вместе с тем французское издание El País писало, что в Украине уже находятся спецназначенцы НАТО.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили военных в Украину.

США
Франция
война
ВСУ
Эммануэль Макрон
военные
война в Украине

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