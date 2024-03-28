Заявление Макрона о введении войск в Украину — в США четко обозначили свою позицию
В Госдепе США заявили, что хотя Франция и является давним союзником Соединенных Штатов, впрочем, это не меняет позицию Вашингтона относительно введения американских войск в Украину. В Белом доме выступают против такой инициативы.
Об этом сказал спикер Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга.
Что думают в США об отправке своих войск в Украину
"У меня нет никакой реакции на это сообщение. Но, конечно, мы ясно дали понять, что Соединенные Штаты не собираются отправлять какие-либо войска в Украину", — сказал Миллер, комментируя возможность введения войск США в Украину.
Он добавил, что, несмотря на заявления, лидер Франции Эмманюэль Макрон — давний союзник Штатов, с которыми сейчас сотрудничают по вопросам, в том числе касающимся поддержки Украины.
Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз заявил, что французская армия будет введена на территорию Украины. Однако ведение войск будет иметь нюанс.
Вместе с тем французское издание El País писало, что в Украине уже находятся спецназначенцы НАТО.
Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили военных в Украину.
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