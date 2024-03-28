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Зеленский рассказал спикеру Палаты представителей Джонсону об усилении террора РФ

28 марта 2024 19:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский рассказал спикеру Палаты представителей Джонсону об усилении террора РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Соединенных Штатов Майком Джонсоном. Глава государства рассказал о ситуации на поле боя, в частности, об усилении воздушного террора со стороны российских оккупантов.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в четверг, 28 марта.

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"Поблагодарил его лично, обе партии, американский народ и Президент Байден за жизненно важную поддержку Украины с начала российского вторжения", — сообщил президент.

Глава государства рассказал Джонсону о ситуации на поле боя. Особо он обратил внимание на стремительное усиление русского воздушного террора.

Он напомнил собеседнику, что только за прошедшую неделю украинские города и громады получили удары 190 ракетами, 140 "шахедами" и 700 КАБами. Среди всего прочего была выведена из строя крупнейшая украинская ГЭС.

Президент подчеркнул. что в этой ситуации быстрое принятие Конгрессом помощи для Украины критически важно.

"Мы отдаем себе отчет, что в Палате представителей есть разные позиции относительно того, как это сделать, но главное — чтобы вопрос помощи Украине оставался фактором объединения", — отметил Зеленский.

Кроме того, стороны обсудили необходимость скорейшего перекрытия источников, из которых Россия финансирует свою войну, и использование замороженных российских активов в пользу Украины.

"В этом мы также рассчитываем на лидерство Конгресса", - резюмировал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что в Госдепе США заявили, что хотя Франция и является давним союзником Соединенных Штатов, впрочем, это не меняет позицию Вашингтона относительно введения американских войск в Украину. В Белом доме выступают против такой инициативы.

Президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина "мясником". В этом контексте он инициировал увеличение налогов для миллиардеров, чтобы в том числе оказать помощь для Украины и защитить ее от РФ.

Владимир Зеленский
США
война
Конгресс
военная помощь
Украина
обстрелы

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