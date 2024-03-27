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Байден жорстко обізвав Путіна та розповів, як допомогти Україні у захисті від РФ

27 березня 2024 08:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Байден жорстко обізвав Путіна та розповів, як допомогти Україні у захисті від РФ
Джо Байден. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент США Джо Байден назвав російського диктатора Володимира Путіна "м'ясником". У цьому контексті він ініціював збільшення податків для мільярдерів для того, щоб у тому числі надати допомогу для України та захистити її від РФ. 

Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому. 

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Заява Байдена

Так, виступаючи перед виборцями у штаті Північна Кароліна, Байден ініціював підвищити податок для осіб, які мають великі доходи. Йдеться про збільшення із 8,2% до 25%. 

Таким чином, за словами президента США, це дозволить зібрати аж 400 мільярдів доларів за наступних 10 років, щоб у тому числі допомогти захистити Україну.

"Уявіть, що ми могли б зробити із цим. Ми могли б суттєво скоротити дефіцит федерального бюджету. Ми могли б зробити так багато. У тому числі нарешті захистити Україну від м’ясника Путіна", — сказав Байден. 

Нагадаємо, Джо Байден за результатами соцопитувань раптово випередив свого конкурента на майбутніх виборах Дональда Трампа. 

Також стало відомо, що у лютому Байден зібрав рекордні 53 мільйони доларів для своєї передвиборчої кампанії та Демократичної партії.

Джо Байден
США
війна
володимир путін
податки
фінансова допомога
війна в Україні

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