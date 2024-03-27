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Байден жестко обозвал Путина и рассказал, как помочь Украине в защите от РФ

27 марта 2024 08:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Байден жестко обозвал Путина и рассказал, как помочь Украине в защите от РФ
Джо Байден. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина "мясником". В этом контексте он инициировал увеличение налогов для миллиардеров для того, чтобы в том числе оказать помощь Украине и защитить ее от РФ.

Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.

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Так, выступая перед избирателями в штате Северная Каролина, Байден инициировал повысить налог для лиц с большими доходами. Речь идет об увеличении с 8,2% до 25%.

Таким образом, по словам президента США, это позволит собрать 400 миллиардов долларов за следующие 10 лет, чтобы в том числе помочь защитить Украину.

"Представьте, что мы могли бы сделать с этим. Мы могли бы существенно сократить дефицит федерального бюджета. Мы могли бы сделать так много. В том числе, наконец, защитить Украину от мясника Путина", — сказал Байден.

Напомним, Джо Байден по результатам соцопросов внезапно опередил своего конкурента на предстоящих выборах Дональда Трампа.

Также стало известно, что в феврале Байден собрал рекордные 53 миллиона долларов для своей предвыборной кампании и Демократической партии.

Джо Байден
США
война
владимир путин
налоги
финансовая помощь
война в Украине

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