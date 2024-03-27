Байден жестко обозвал Путина и рассказал, как помочь Украине в защите от РФ

Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина "мясником". В этом контексте он инициировал увеличение налогов для миллиардеров для того, чтобы в том числе оказать помощь Украине и защитить ее от РФ.

Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.

Читайте также:

Заявление Байдена

Так, выступая перед избирателями в штате Северная Каролина, Байден инициировал повысить налог для лиц с большими доходами. Речь идет об увеличении с 8,2% до 25%.

Таким образом, по словам президента США, это позволит собрать 400 миллиардов долларов за следующие 10 лет, чтобы в том числе помочь защитить Украину.

"Представьте, что мы могли бы сделать с этим. Мы могли бы существенно сократить дефицит федерального бюджета. Мы могли бы сделать так много. В том числе, наконец, защитить Украину от мясника Путина", — сказал Байден.

Напомним, Джо Байден по результатам соцопросов внезапно опередил своего конкурента на предстоящих выборах Дональда Трампа.

Также стало известно, что в феврале Байден собрал рекордные 53 миллиона долларов для своей предвыборной кампании и Демократической партии.