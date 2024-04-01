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Белый дом призвал спикера Джонсона продвигать одобренный Сенатом проект помощи Украине

1 апреля 2024 23:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Белый дом призвал спикера Джонсона продвигать одобренный Сенатом проект помощи Украине
Спикер Палаты представителей. Фото: Axios
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Белый дом призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести на голосование документ о поддержке Украины, одобренный Сенатом. Ранее Джонсон намеревался представить свою версию законопроекта.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

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"Мы очень четко заявили. Мы считаем, что спикер должен внести на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием потребностей нацбезопасности, который, очевидно, включает в себя поддержку Украины, гуманитарную помощь, поддержку Израиля и Индо-Тихоокеанского региона", — заявила Карин Жан-Пьер .

Жан-Пьер отметила, что она имела в виду именно тот проект помощи Украине от США, который в феврале поддержали 70 сенаторов. Он предусматривает более 60 млрд долларов для Украины. Она также убеждена, что в случае вынесения данного проекта на голосование большинство представителей обеих партий поддержит его.

Кроме всего прочего, Жан-Пьер отказалась делать оценки относительно того, готов ли президент США Джо Байден подписать вариант помощи от республиканцев, о котором говорил спикер Джонсон.

Ранее мы рассказывали, что представитель Республиканской партии, член Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Мэтт Гейтс заявил, что спикер Майк Джонсон ищет пути решения проблемы с выделением помощи Украине. Он намерен вскоре вынести на рассмотрение законодателей соответствующий законопроект.

Напомним, что Джонсон долго блокирует выделение помощи США для Украины. Он пообещал разблокировать данное решение, но назвал одно условие.

Джо Байден
США
финансовая помощь
Украина
Сенат

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