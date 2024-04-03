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Белый дом продолжит поиски путей экстренной помощи Украине, — Кирби

3 апреля 2024 05:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Белый дом продолжит поиски путей экстренной помощи Украине, — Кирби
Советник Белого дома США Джон Кирби. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Советник Белого дома Джон Кирби заверил, что администрация Соединенных Штатов Америки и дальше будет искать способы предоставления экстренной помощи Украине на фоне затягивания соответствующего решения в Палате представителей.

Об этом сообщает Укринформ в среду, 3 апреля.

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Администрация США будет искать пути помощи Украине

"Мы уже ввели определенные экстренные меры. Вы видели, как Пентагон смог получить 300 миллионов долларов, чтобы поддержать их (украинские силы. — Ред.) в пакете экстренной помощи. Мы продолжим искать и смотреть, что еще мы можем сделать", — отметил Кирби.

По его словам, до сих пор в этой ситуации правительство США находится со "связанными руками". Спикер Белого дома подчеркнул, что требуется закон с дополнительным финансированием.

В ответ на вопрос о "дедлайне", после которого правительство предпримет дополнительные меры для поддержки Украины, Кирби указал, что этот конечный срок наступил тогда, когда президент подал запрос в Конгресс о пакете помощи.

Напомним, что израильский военный эксперт Давид Шарп рассказал, могут ли США отказать в помощи Украине. В свою очередь член президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса Таипов объяснил, почему США не спешат предоставить новый пакет помощи Украине.

Также мы писали, что Белый дом призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести на голосование законопроект о поддержке Украины, одобренный Сенатом. Известно, что Джонсон уже долгое время тянет с решением по поводу оказания помощи Киеву.

США
Конгресс
Украина
Белый дом
Джон Кирби
законопроект
помощь

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