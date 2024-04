У Конгресі США знову відклали голосування за допомогу Україні, — Bloomberg

Засідання Конгресу США. Фото ілюстративне: Office of the President of the United States

У Конгресі Сполучених Штатів знову відклали голосування за військову допомогу Україні, яке відбудеться не раніше середини квітня. За даними ЗМІ, спікер Майк Джонсон шукає способи, як зменшити опір з боку республіканських прихильників.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Читайте також:

Військова допомога США для України

Зазначається, що команда Джонсона досі не надала докладний план пакету допомоги із законодавцями-республіканцями, а також навряд чи визначилася з тим, які поступки вимагатиме від адміністрації Байдена.

Через це, як припускають джерела, спікеру Палати представників буде складно отримати підтримку у рамках голосування наступного тижня.

Разом із тим, представники керівництва республіканців припускають, що теоретично Джонсон може прискорити схвалення проєкту. Однак прискорений графік загрожує провалом документу та може спровокувати ще більше невдоволення серед республіканців-трампістів.

Нагадаємо, у Білому домі запевнили, що адміністрація Сполучених Штатів Америки й надалі шукатиме способи надання екстреної допомоги Україні на тлі затягування відповідного рішення в Палаті представників.

Також ми писали, що Білий дім закликав спікера Палати представників Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про підтримку України, який схвалено Сенатом. Відомо, що Джонсон вже довгий час тягне з ухваленням рішення щодо надання допомоги Києву.