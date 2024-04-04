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В Конгрессе США снова отложили голосование за помощь Украине, — Bloomberg

4 апреля 2024 15:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Конгрессе США снова отложили голосование за помощь Украине, — Bloomberg
Заседание Конгресса в США. Фото иллюстративное: Office of President of the United States
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Конгрессе Соединенных Штатов снова отложили голосование за военную помощь Украине, которое состоится не раньше середины апреля. По данным СМИ, спикер Майк Джонсон ищет способы, как снизить сопротивление со стороны республиканских сторонников.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Отмечается, что команда Джонсона до сих пор не предоставила подробный план пакета помощи с законодателями-республиканцами, а также вряд ли определилась с тем, какие уступки потребует от администрации Байдена.

Поэтому, как предполагают источники, спикеру Палаты представителей будет сложно получить поддержку в рамках голосования на следующей неделе.

Вместе с тем представители руководства республиканцев предполагают, что теоретически Джонсон может ускорить одобрение проекта. Однако ускоренный график грозит провалом документа и может спровоцировать еще большее недовольство среди республиканцев-трампистов.

Напомним, в Белом доме заверили, что администрация Соединенных Штатов Америки и дальше будет искать способы предоставления экстренной помощи Украине на фоне затягивания соответствующего решения в Палате представителей.

Также мы писали, что Белый дом призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести на голосование законопроект о поддержке Украины, одобренный Сенатом. Известно, что Джонсон уже долгое время тянет с принятием решения по оказанию помощи Киеву.

США
война
военная помощь
Украина
война в Украине

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