Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow План Трампа щодо завершення війни в Україні — радник експрезидента спростував arrow

План Трампа щодо завершення війни в Україні — радник експрезидента спростував

8 квітня 2024 16:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
План Трампа щодо завершення війни в Україні — радник експрезидента спростував
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: АР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Радник колишнього президента США Дональда Трампа Джейсон Міллер назвав "фейком" повідомлення про те, що провідний кандидат на посаду очільника Америки має план покласти край війні в Україні, змусивши Київ віддати РФ окуповані території. За його словами, Трамп постійно говорить про закінчення кровопролитної війни. 

Про це він сказав у коментарі в The New York Post

Читайте також:

Що відомо про ситуацію 

Міллер спростував план щодо закінчення війни в Україні за 24 години. Він назвав неправдивою інформацію про наявність у Трампа плану щодо закінчення військових дій в Україні шляхом тиску на Київ.

"Усе це фейкові новини від Washington Post. Вони просто вигадують", — наголосив радник Трампа. 

За словами Міллера, Трамп — єдиний, хто говорить про завершення війни. А чинний президент країни Джо Байден, навпаки, говорить про її продовження, чим зумовлює смерті людей. 

Що передувало 

Нещодавно The Washington Post, посилаючись на анонімних співрозмовників Трампа, заявило, що він має наміри припинити війну Росії проти України. Однак при цьому буде здійснено тиск, аби Київ відмовився від окремих територій.

План Трампа полягає в тому, аби підштовхнути Україну до передачі окупованого Криму та Донбасу під контроль Росії.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах він не виведе країну з НАТО, поки європейські члени Альянсу не почнуть "чесно" сплачувати свої внески.

Також ми писали, що Трамп ухилився від прямої відповіді на питання про допомогу Україні у випадку перемоги на виборах.

США
вибори
Дональд Трамп
політики
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку