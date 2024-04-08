План Трампа щодо завершення війни в Україні — радник експрезидента спростував

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: АР

Радник колишнього президента США Дональда Трампа Джейсон Міллер назвав "фейком" повідомлення про те, що провідний кандидат на посаду очільника Америки має план покласти край війні в Україні, змусивши Київ віддати РФ окуповані території. За його словами, Трамп постійно говорить про закінчення кровопролитної війни.

Про це він сказав у коментарі в The New York Post.

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Що відомо про ситуацію

Міллер спростував план щодо закінчення війни в Україні за 24 години. Він назвав неправдивою інформацію про наявність у Трампа плану щодо закінчення військових дій в Україні шляхом тиску на Київ.

"Усе це фейкові новини від Washington Post. Вони просто вигадують", — наголосив радник Трампа.

За словами Міллера, Трамп — єдиний, хто говорить про завершення війни. А чинний президент країни Джо Байден, навпаки, говорить про її продовження, чим зумовлює смерті людей.

Що передувало

Нещодавно The Washington Post, посилаючись на анонімних співрозмовників Трампа, заявило, що він має наміри припинити війну Росії проти України. Однак при цьому буде здійснено тиск, аби Київ відмовився від окремих територій.

План Трампа полягає в тому, аби підштовхнути Україну до передачі окупованого Криму та Донбасу під контроль Росії.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах він не виведе країну з НАТО, поки європейські члени Альянсу не почнуть "чесно" сплачувати свої внески.

Також ми писали, що Трамп ухилився від прямої відповіді на питання про допомогу Україні у випадку перемоги на виборах.