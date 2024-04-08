План Трампа по завершению войны в Украине — советник экс-президента опроверг

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: АР

Советник бывшего президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал "фейком" сообщение о том, что у ведущего кандидата на пост главы Америки есть план положить конец войне в Украине, заставив Киев отдать РФ оккупированные территории. По его словам, Трамп постоянно говорит об окончании кровопролитной войны.

Об этом он сказал в комментарии в The New York Post.

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Что известно о ситуации

Миллер опроверг план по окончании войны в Украине через 24 часа. Он назвал ложной информацию у Трампа плана об окончании военных действий в Украине путем давления на Киев.

"Все это фейковые новости от Washington Post. Они просто придумывают", — подчеркнул советник Трампа.

По словам Миллера, Трамп — единственный, кто говорит о завершении войны. А действующий президент страны Джо Байден, напротив, говорит о ее продолжении, чем обуславливает смерть людей.

Что предшествовало

Недавно The Washington Post, ссылаясь на анонимных собеседников Трампа, заявило, что он намерен прекратить войну России против Украины. Однако при этом будет оказано давление, чтобы Киев отказался от отдельных территорий.

План Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче оккупированного Крыма и Донбасса под контроль России.

Напомним, ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах он не выведет страну из НАТО, пока европейские члены Альянса не начнут "честно" платить свои взносы.

Также мы писали, что Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о помощи Украине в случае победы на выборах.