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СМИ узнали замыслы Трампа о войне России против Украины и НАТО

11 апреля 2024 17:36
- Потюк Наталья Николаевна
СМИ узнали замыслы Трампа о войне России против Украины и НАТО
Дональд Трамп. Фото: Reuters
- Потюк Наталья Николаевна

Кандидат в президенты США Дональд Трамп хочет заставить Россию и Украину начать переговоры по прекращению войны. Он давит на дальнейшую американскую военную помощь и распределение стран НАТО.

Об этом сообщает CNN в четверг, 11 апреля.

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Будущий кандидат в президенты США в случае победы, по всей вероятности, попытается выйти на связь с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы начать подговаривать их к договоренности для прекращения боевых действий. Об этом сообщил один из анонимных собеседников, знакомый с идеями экспрезидента. Средством влияния может стать американская военная помощь для Украины.

"Если Украина стремится к постоянному потоку помощи, им придется садиться за стол переговоров. И если Россия не хочет, чтобы мы оказали большую новую поддержку Украине, то ей тоже придется садиться и вести переговоры… Это не означает уступок Украине или что мы дадим Путину все , что он захочет", — отметил собеседник.

Напомним, что недавно Трамп хвастался, что мог бы договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов , если его изберут. План экспрезидента состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче оккупированного Крыма и Донбасса под контроль России.

США
война
НАТО
выборы
Дональд Трамп
Украина
президент

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