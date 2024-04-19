Помічники Байдена придумали образливе нацистське прізвисько для Трампа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Члени команди Джо Байдена у приватних розмовах називають Дональда Трампа "свинею Гітлера". Прізвисько виникло після вечері, яку Трамп влаштував із прихильником переваги білої раси Ніком Фуентесом і антисемітським репером Каньє Вестом у своєму будинку в Мар-а-Лаго в 2022 році.

Про це повідомляє The Telegraph у четвер, 18 квітня.

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Давши таке прізвисько Трампу, соратники діючого президента Джо Байдена висловили своє презирливе ставлення до його готовності співпрацювати з прихильниками переваги білої раси.

Також відомо, що помічники Байдена часто діляться роликами Трампа і коментують: "Гей, ти бачив, що сказала свиня Гітлера?".

У відповідь на ймовірне прізвисько Брайан Г’юз, старший радник передвиборчої кампанії Трампа, заявив, що Джо Байден багато говорить про порядність, але він і його співробітники не мають ні краплі совісті.

"Ці безглузді та грубі коментарі відображають провал і нечесність усієї операції Байдена", — зазначив Г'юз.

Раніше ми розповідали, що президент США Джо Байден поділився історією про свого дядька, 2-го лейтенанта Амброуза Фіннегана, під час відвідування військового меморіалу у Скрентоні. Він припустив, що лейтенант Фіннеган міг стати жертвою канібалів після того, як його літак був збитий над Папуа-Новою Гвінеєю в часи Другої світової війни.

Президент Польщі Анджей Дуда в середу увечері, 17 квітня, приватно зустрівся з колишнім очільником Білого Дому Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Вони обговорювали війну в Україні та оборонні витрати держав НАТО.