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Байден заявив, що його дядька могли з'їсти канібали

18 квітня 2024 19:02
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Байден заявив, що його дядька могли з'їсти канібали
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент США Джо Байден поділився історією про свого дядька, 2-го лейтенанта Амброуза Фіннегана, під час відвідування військового меморіалу у Скрентоні. Він згадав, що лейтенант Фіннеган міг стати жертвою канібалів після того, як його літак був збитий над Папуа-Новою Гвінеєю в часи Другої світової війни.

Про це повідомляє видання The Daily Telegraph у четвер, 18 квітня.

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Байден розповів, що Фіннеган літав на одномоторних літаках у розвідувальних місіях і зник у районі, де, за його словами, мешкали канібали.

Проте, офіційні військові записи суперечать цій версії, вказуючи на те, що літак A-20 Havoc, на якому летів Фіннеган, зазнав аварії через відмову двигуна над Тихим океаном у 1944 році, і лейтенант не вижив.

Байден також згадав про свого дядька як про "дядька Бозі" і висловився про його спортивні досягнення у молодості. Він зазначив, що Фіннеган служив у армійському авіаційному корпусі до створення ВПС і був розвідником над зонами бойових дій.

Президент також висловився про традицію у його сім’ї, яка полягає у вимовлянні трьох "Радуйся, Маріє" при відвідуванні могили родича, і розкритикував Дональда Трампа за відсутність військової служби.

Нагадаємо, що Байден заявив, що Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО.

Раніше ми писали, що Байден підтримав план Джонсона щодо допомоги Україні.

Джо Байден
США
Дональд Трамп
родина
Друга світова війна

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