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Байден заявил, что его дядю могли съесть каннибалы

18 апреля 2024 19:02
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Байден заявил, что его дядю могли съесть каннибалы
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент США Джо Байден поделился историей о своем дяде, 2-м лейтенанте Амброузе Финнегане, во время посещения военного мемориала в Скрентоне. Он вспомнил, что лейтенант Финнеган мог стать жертвой каннибалов после того, как его самолет был сбит над Папуа-Новой Гвинеей во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает издание The Daily Telegraph в четверг, 18 апреля.

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Байден рассказал, что Финнеган летал на одномоторных самолетах в разведывательных миссиях и скрылся в районе, где, по его словам, жили каннибалы.

Однако официальные военные записи противоречат этой версии, указывая на то, что самолет A-20 Havoc, на котором летел Финнеган, потерпел крушение из-за отказа двигателя над Тихим океаном в 1944 году, и лейтенант не выжил.

Байден также упомянул о своем дяде как о "дяде Боге" и высказался о его спортивных достижениях в молодости. Он отметил, что Финнеган служил в армейском авиационном корпусе для создания ВВС и был разведчиком над зонами боевых действий.

Президент также высказался о традиции в его семье, которая заключается в произнесении трех "Радуйся, Мария" при посещении могилы родственника, и раскритиковал Дональда Трампа за отсутствие военной службы.

Напомним, что Байден заявил, что Россия и ее партнеры представляют все большую угрозу НАТО.

Ранее мы писали, что Байден поддержал план Джонсона о помощи Украине.

Джо Байден
США
Дональд Трамп
семья
Вторая мировая война

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