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У Конгресі США досягли згоди щодо допомоги Ізраїлю та Україні, — лідер більшості в Сенаті

15 квітня 2024 07:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Конгресі США досягли згоди щодо допомоги Ізраїлю та Україні, — лідер більшості в Сенаті
Засідання Конгресу США. Фото: Lawrence Jackson
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Лідер більшості в Сенаті Сполучених Штатів Америки Чак Шумер заявив, що американський президент Джо Байденом та лідери Конгресу у телефонній розмові в неділю, 14 квітня, дійшли "консенсусу" стосовно допомоги Ізраїлю та Україні.

Про це повідомляє канал ABC News у понеділок, 15 квітня.

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Конгрес дійшов згоди щодо допомоги Ізраїлю та Україні

Під час пресконференції в Нью-Йорку Шумер висловив сподівання, що цього тижня вдасться "щось зробити" для допомоги як Ізраїлю, так і Україні. 

У неділю, 14 квітня, Байден поспілкувався із лідером більшості в Сенаті та очільниками обох партій Конгресу, зокрема зі спікером Палати представників республіканцем Майком Джонсоном.

Шумер підкреслив, що найефективніший спосіб допомогти Ізраїлю та Україні — підтримати Палатою представників додатковий закон про національну безпеку, затверджений Сенатом, який передбачає допомогу обом країнам.

Лідер більшості в Палаті представників республіканець Стів Скаліс заявив, що Палата змінить свій графік роботи, щоб "розглянути законодавство, яке підтримує нашого союзника Ізраїль і притягає до відповідальності Іран і його терористичних поплічників". Однак наразі невідомо, як цей закон відрізнятиметься від схваленого Сенатом з допомогою Україні.

Законопроєкт про допомогу Україні

Нагадаємо, що голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер анонсував розгляд пакета з військовою допомогою Україні вже цього тижня. Він вірить, що документ схвалять переважною більшістю голосів.

Також ми писали, що радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі відповів, що потрібно для схвалення допомоги Україні.

Додамо, що на тлі атаки Ірану на Ізраїль в ніч проти 14 квітня Палата представників США заявила про терміновий розгляд законопроєкту про допомогу Ізраїлю. Внаслідок цього серед ЗМІ поповзли чутки, що, можливо, йдеться про законопроєкт, що містить також допомогу Україні.

Джо Байден
Ізраїль
закон
Конгрес
Україна
законопроєкт
допомога

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