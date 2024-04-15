В Конгрессе США достигли согласия насчет помощи Израилю и Украине, — лидер большинства в Сенате

Заседание Конгресса США. Фото: Lawrence Jackson

Лидер большинства в Сенате Соединенных Штатов Америки Чак Шумер заявил, что американский президент Джо Байден и лидеры Конгресса в телефонном разговоре в воскресенье, 14 апреля, пришли к "консенсусу" относительно помощи Израилю и Украине.

Об этом сообщает канал ABC News в понедельник, 15 апреля.

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В ходе пресс-конференции в Нью-Йорке Шумер выразил надежду, что на этой неделе удастся "что-то сделать" для помощи как Израилю, так и Украине.

В воскресенье, 14 апреля, Байден пообщался с лидером большинства в Сенате и руководителями обеих партий Конгресса, в частности, со спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном.

Шумер подчеркнул, что самый эффективный способ помочь Израилю и Украине — поддержать Палатой представителей дополнительный закон о национальной безопасности, утвержденный Сенатом, и предусматривающий помощь обеим странам.

Лидер большинства в Палате представителей республиканец Стив Скалис заявил, что Палата изменит свой график работы, чтобы "рассмотреть законодательство, поддерживающее нашего союзника Израиль и привлекающее к ответственности Иран и его террористических приспешников". Однако пока неизвестно, как этот закон будет отличаться от одобренного Сенатом с помощью Украине.

Законопроект о помощи Украине

Напомним, что глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер анонсировал рассмотрение пакета с военной помощью Украине уже на этой неделе. Он верит, что документ будет одобрен подавляющим большинством голосов.

Также мы писали, что советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби ответил, что нужно для одобрения помощи Украине.

Добавим, что на фоне атаки Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля Палата представителей США заявила о срочном рассмотрении законопроекта о помощи Израилю. В результате среди СМИ поползли слухи, что, возможно, речь идет о законопроекте, содержащем также помощь Украине.