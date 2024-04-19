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Помощники Байдена придумали оскорбительное нацистское прозвище для Трампа

19 апреля 2024 00:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Помощники Байдена придумали оскорбительное нацистское прозвище для Трампа
Дональд Трамп. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Члены команды Джо Байдена в приватных разговорах называют Дональда Трампа "свиньей Гитлера". Прозвище возникло после ужина, который Трамп устроил со сторонником превосходства белой расы Ником Фуэнтесом и антисемитским рэпером Канье Вестом в своем доме в Мар-а-Лаго в 2022 году.

Об этом сообщает The Telegraph в четверг, 18 апреля.

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Прозвище Дональда Трампа

Дав такое прозвище Трампу, соратники действующего президента Джо Байдена выразили свое презрительное отношение к его готовности сотрудничать со сторонниками превосходства белой расы.

Также известно, что помощники Байдена часто делятся роликами Трампа и комментируют: "Эй, ты видел, что сказала свинья Гитлера?"

В ответ на вероятное прозвище Брайан Гьюз, старший советник предвыборной кампании Трампа, заявил, что Джо Байден много говорит о порядочности, но у него и его сотрудников нет ни капли совести.

"Эти нелепые и грубые комментарии отражают провал и нечестность всей операции Байдена", — отметил Гьюз.

Ранее мы рассказывали, что президент США Джо Байден поделился историей о своем дяде, 2-м лейтенанте Амброузе Финнегане, во время посещения военного мемориала в Скрентоне. Он предположил, что лейтенант Финнеган мог стать жертвой каннибалов после того, как его самолет был сбит над Папуа-Новой Гвинеей во время Второй мировой войны.

Президент Польши Анджей Дуда в среду вечером, 17 апреля, лично встретился с бывшим главой Белого Дома Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Они обсуждали войну в Украине и оборонные расходы НАТО.

Джо Байден
США
выборы
Дональд Трамп
Адольф Гитлер

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