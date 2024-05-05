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Немецкий концерн Rheinmetall предоставит Украине экспериментальные дальнобойные снаряды

5 мая 2024 17:55
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Немецкий концерн Rheinmetall предоставит Украине экспериментальные дальнобойные снаряды
Изготовление снарядов. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В 2024 году немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен доставить Украине "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов. Поставки будут включать прототипы снарядов, которые могут достигать целей на расстоянии до 100 км.

Об этом сообщил глава правления компании Армин Паппергер в пятницу, 3 мая.

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Паппергер подчеркнул, что артиллерия играет ключевую роль в изменении хода боевых действий и в этом году Rheinmetall планирует обеспечить украинскую армию значительным количеством артиллерийских снарядов.

Он отметил, что компания фокусируется на производстве артиллерийских боеприпасов, поскольку они могут изменить стратегию войны. Он также отметил, что западные страны не были готовы к традиционному военному конфликту, что оказалось в уменьшении производственных мощностей артиллерийских боеприпасов в Европе и США за последние годы.

До полномасштабного вторжения Rheinmetall производил примерно 70 тысяч снарядов в год, но в 2024 году компания ожидает увеличить это количество до 700 тысяч, а в среднесрочной перспективе – до 1,1 миллиона снарядов.

Относительно современных 155-мм артиллерийских боеприпасов, которые Украина уже имеет или имела в своем арсенале, они были поставлены благодаря помощи Германии, но не от компании Rheinmetall. Среди них были снаряды Vulcano разных модификаций, включая Vulcano 155 BER с дальностью полета около 50 км и Vulcano 155 GPS/SAL с дальностью полета около 70 км, всего было поставлено 255 таких снарядов.

Напомним, народный депутат Даниил Гетманцев назвал сумму помощи, которую Украина получит в 2024 году. По его словам, страна рассчитывает на 42 миллиарда долларов.

Ранее мы писали, что парламент Норвегии проголосовал за выделение 600 млн. долларов на военную помощь Украине. Большинство этих денег будут потрачены на усиление противовоздушной обороны.

Германия
война
военная помощь
Украина
военная техника
боеприпасы
война в Украине

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