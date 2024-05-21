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Rheinmetall відкрив завод у Румунії, що допомагатиме Україні — що робитиме компанія

21 травня 2024 05:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Rheinmetall відкрив завод у Румунії, що допомагатиме Україні — що робитиме компанія
Підприємство Rheinmetall. Фото: Bild
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Німецький концерн Rheinmetall, який є одним із найбільших у Європі з виробництва зброї, відкрив оборонний завод у Медіаші, що в Румунії. Компанія буде допомагати Україні, зокрема в підтримці військових машин. 

Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall у п'ятницю, 17 травня.

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Оборонний завод Rheinmetall у Румунії

Керівництво заводом випаде на долю румунського виробника автівок Automecanica SRL.

За даними видання "Мілітарний", нещодавно Rheinmetall придбала 72,5% акцій Automecanica Medias, яка тепер називається Rheinmetall Automecanica SRL.

Німецький концерн прогнозує річний потенціал продажів заводу в 300 млн євро та очікує замовлення на значно більші суми 2024 року.

Automecanica Medias виготовляє спеціальні автомобілі, модифікації вантажівок та причепів для цивільного і військового ринків. З 2022 року співпрацює з Rheinmetall. 

Німецька компанія передбачає, що завод буде обслуговувати військові машини ЗСУ та забезпечувати логістичну підтримку.

"Завод у Медіаші покликаний відіграти ключову роль у підтримці оперативної готовності бойових машин західного виробництва в Україні", — наголосили в Rheinmetall.

Нагадаємо, що генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив про намір відкрити ще одне підприємство в Україні. Планується, що воно спеціалізуватиметься на виробництві систем ППО. Крім того, компанія протягом 2024 року планує доставити Україні "сотні тисяч" артилерійських боєприпасів

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Україна
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