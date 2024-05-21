Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Rheinmetall открыл завод в Румынии, который будет помогать Украине — что будет делать компания arrow

Rheinmetall открыл завод в Румынии, который будет помогать Украине — что будет делать компания

21 мая 2024 05:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Rheinmetall открыл завод в Румынии, который будет помогать Украине — что будет делать компания
Предприятие Rheinmetall. Фото: Bild
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Немецкий концерн Rheinmetall, являющийся одним из крупнейших в Европе по производству оружия, открыл оборонный завод в Медиаше в Румынии. Компания будет помогать Украине, в частности, в поддержке военных машин.

Об этом сообщает пресс-служба Rheinmetall в пятницу, 17 мая.

Читайте также:

Оборонный завод Rheinmetall в Румынии

Руководство заводом выпадет на долю румынского производителя автомобилей Automecanica SRL.

По данным издания "Милитарный", недавно Rheinmetall приобрела 72,5% акций Automecanica Medias, которая теперь называется Rheinmetall Automecanica SRL.

Немецкий концерн прогнозирует годовой потенциал продаж завода в 300 млн евро и ожидает заказ значительно больших сумм в 2024 году.

Automecanica Medias производит специальные автомобили, модификации грузовиков и прицепов для гражданского и военного рынков. С 2022 года сотрудничает с Rheinmetall.

Немецкая компания предполагает, что завод будет обслуживать военные машины ВСУ и обеспечивать логистическую поддержку.

"Завод в Медиаше призван играть ключевую роль в поддержке оперативной готовности боевых машин западного производства в Украине", — отметили в Rheinmetall.

Напомним, что генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил о намерении открыть еще одно предприятие в Украине. Планируется, что оно будет специализироваться на производстве систем ПВО. Кроме того, компания в течение 2024 планирует доставить Украине "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов.

Германия
оружие
ВСУ
Румыния
завод
военная помощь
Украина
военные
компании
война в Украине
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify