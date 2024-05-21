Rheinmetall открыл завод в Румынии, который будет помогать Украине — что будет делать компания

Предприятие Rheinmetall. Фото: Bild

Немецкий концерн Rheinmetall, являющийся одним из крупнейших в Европе по производству оружия, открыл оборонный завод в Медиаше в Румынии. Компания будет помогать Украине, в частности, в поддержке военных машин.

Об этом сообщает пресс-служба Rheinmetall в пятницу, 17 мая.

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Оборонный завод Rheinmetall в Румынии

Руководство заводом выпадет на долю румынского производителя автомобилей Automecanica SRL.

По данным издания "Милитарный", недавно Rheinmetall приобрела 72,5% акций Automecanica Medias, которая теперь называется Rheinmetall Automecanica SRL.

Немецкий концерн прогнозирует годовой потенциал продаж завода в 300 млн евро и ожидает заказ значительно больших сумм в 2024 году.

Automecanica Medias производит специальные автомобили, модификации грузовиков и прицепов для гражданского и военного рынков. С 2022 года сотрудничает с Rheinmetall.

Немецкая компания предполагает, что завод будет обслуживать военные машины ВСУ и обеспечивать логистическую поддержку.

"Завод в Медиаше призван играть ключевую роль в поддержке оперативной готовности боевых машин западного производства в Украине", — отметили в Rheinmetall.

Напомним, что генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил о намерении открыть еще одно предприятие в Украине. Планируется, что оно будет специализироваться на производстве систем ПВО. Кроме того, компания в течение 2024 планирует доставить Украине "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов.