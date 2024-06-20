Частина поїде в Україну — Rheinmetall отримав мільярдне замовлення на аналогічну суму

Продукції філії Rheinmetall у Швеції. Фото: Olena Zashko/The Kyiv Independent

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав рекордне в новітній історії мільярдне замовлення на 155-мм артилерійських снарядів. Загальна вартість мільярдів вироблених боєприпасів склала 8,5 мільярдів євро.

Про це йдеться в заяві пресслужби корпорації.

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Як зазначили в компанії, головною метою замовлення є поповнення запасів Бундесверу та його союзників, а також підтримка України у захисті від росіян.

Старт постачання боєприпасів заплановано на початок наступного року. Основним замовником стане Німеччина, також до неї доєдналися Нідерланди, Естонія та Данія.

"Ми раді найбільшому замовленню в новітній історії нашої компанії. Цей великомасштабний рамковий контракт підкреслює провідну роль Rheinmetall як постачальника боєприпасів у Німеччині та наше становище найбільшого у світі виробника артилерійських боєприпасів", — заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, та додав, що Україні буде надано по половині замовлень чотирьох країн Європи.

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Нагадаємо, раніше радник з питань нацбезпеки Південної Кореї Чан Хо Джин заявив, що Сеул може переглянути свою позицію щодо поставок озброєнь в Україну, включивши до них системи ППО.

Також міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Київ також отримає пакет допомоги від Риму, але зараз його вміст засекречено.

Водночас Латвія відправила Україні першу партію безпілотників, які були закуплені в рамках Коаліції дронів, і зараз продовжує закупати вже другу партію дронів.