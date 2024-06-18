Італія передасть Україні додаткову систему ППО SAMP/T

Пускова установка SAMP/T. Ілюстративне фото: Wikimedia

Італія надасть Україні дев'ятий пакет військової допомоги. Наразі повний перелік озброєння засекречений.

Про це у вівторок, 18 червня, заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пише SkyNews.

Читайте також:

Україна отримає додаткову систему ППО SAMP/T

Таяні, відповідаючи на запитання про те, чи міститиме новий пакет допомоги ракети великої дальності зазначив, що може повідомити лише про те, що у пакеті допомоги буде оборонна батарея SAMP/T".

"Відомо лише те, що для захисту неба над Україною буде відправлено оборонну батарею SAMP/T",— сказав він.

Глава італійського МЗС підкреслив, що попередній уряд заборонив розголошувати вартість і вміст пакетів допомоги. Тому, що ще передасть Італія Україні невідомо.

Нагадаємо, про готовність Італії надати пакет допомоги Таяні повідомив під час Глобального саміту миру. Він тоді сказав, що йдеться про зброю для захисту від російської агресії.

Раніше ми повідомляли, що Латвія відправила Україні першу партію безпілотників, які були закуплені в рамках Коаліції дронів. Наразі триває закупівля вже другої партії дронів.