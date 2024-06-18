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Италия выделила пакет помощи Украине — что в списке

18 июня 2024 19:58
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Италия передаст Украине дополнительную систему ПВО SAMP/T
Пусковая установка SAMP/T. Иллюстративное фото: Wikimedia
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Италия предоставит Украине девятый пакет военной помощи. Полный перечень вооружения засекречен.

Об этом во вторник, 18 июня, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет SkyNews.

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Таяни, отвечая на вопрос о том, будет ли новый пакет помощи содержать ракеты большой дальности, отметил, что может сообщить лишь о том, что в пакете помощи будет оборонная батарея SAMP/T".

"Известно лишь то, что для защиты неба над Украиной будет отправлена оборонительная батарея SAMP/T", — сказал он.

Глава итальянского МИД подчеркнул, что предыдущее правительство запретило разглашать стоимость и содержание пакетов помощи. Потому что еще передаст Италия Украине неизвестно.

Напомним, о готовности Италии предоставить пакет помощи Таяне сообщил во время Глобального саммита мира. Он сказал, что речь идет об оружии для защиты от российской агрессии.

Ранее мы сообщали, что Латвия отправила Украине первую партию беспилотников , закупленных в рамках Коалиции дронов. Сейчас идет закупка уже второй партии дронов.

война в Украине
Италия
ПВО
военная помощь
война
военная техника

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