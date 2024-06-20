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Rheinmetall произведет миллиарды снарядов по заказу — какую долю получит Украина

20 июня 2024 18:38
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Часть поедет в Украину – Rheinmetall получил миллиардный заказ на аналогичную сумму
Продукции филиала Rheinmetall в Швеции. Фото: Olena Zashko/The Kyiv Independent
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил рекордный в новейшей истории миллиардный заказ на 155-мм артиллерийских снарядов. Общая стоимость миллиардов производимых боеприпасов составила 8,5 миллиарда евро.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы корпорации.

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Как отметили в компании, главная цель заказа - пополнение запасов Бундесвера и его союзников, а также поддержка Украины в защите от россиян.

Старт поставок боеприпасов запланирован на начало следующего года. Основным заказчиком станет Германия, к ней также присоединились Нидерланды, Эстония и Дания.

"Мы рады наибольшему заказу в новейшей истории нашей компании. Этот крупномасштабный рамочный контракт подчеркивает ведущую роль Rheinmetall как поставщика боеприпасов в Германии и наше положение крупнейшего в мире производителя артиллерийских боеприпасов", — заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, и добавил, что Украина будет предоставлена ​​по половине заказов четырех стран Европы.

Военная помощь Украине — последние новости

Напомним, ранее советник по вопросам нацбезопасности Южной Кореи Чан Хо Джин заявил, что Сеул может пересмотреть свою позицию по поставкам вооружений в Украину, включив в них системы ПВО.

Также министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Киев также получит пакет помощи от Рима, но сейчас его содержание засекречено.

В то же время Латвия отправила Украине первую партию беспилотников, закупленных в рамках Коалиции дронов, и сейчас продолжает закупать уже вторую партию дронов.

Германия
промышленность
военная помощь
Украина
боеприпасы
производство
гармата

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