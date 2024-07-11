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Россия пыталась убить гендиректора немецкого концерна оружия Rheinmetall, — CNN

11 июля 2024 19:29
Виктория Козырь - редактор
Россия планировала убить гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера
Гендиректор немецкого концерна оружия Rheinmetall Армин Паппергер. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Виктория Козырь - редактор

Россия пыталась убить генерального директора немецкого концерна оружия Rheinmetall Армина Паппергера. Однако Соединенные Штаты Америки и Германии предотвратили планы Москвы.

Об этом сообщает CNN в четверг, 11 июля.

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Планы РФ убить Армина Паппергера

В начале 2024 года разведка США обнаружила, что правительство России планировало убийство генерального директора немецкого оружейного концерна Rheinmetall.  

По словам источников CNN, покушение было одним из серии российских планов убийств руководителей оборонной промышленности по всей Европе, которые поддерживают военные усилия Украины. Известно, что план убийства Паппергера был наиболее подготовленным.

После того как американцы получили эту информацию, они уведомили Германию, и службы безопасности страны смогли защитить гендиректора и сорвать планы Москвы.

Высокопоставленный представитель немецкого правительства подтвердил, что Берлин получил предупреждение от Соединенных Штатов о планах России.

Паппергер стал очевидной мишенью, ведь его компания Rheinmetall является крупнейшим и самым успешным производителем 155-мм артиллерийских снарядов в Германии, которые стали ключевыми средствами украинской армии во время войны.

В ближайшие недели компания планирует открыть завод в Украине для производства бронетехники. По словам одного информированного источника, это вызывает серьезное беспокойство в России.

В Совете нацбезопасности США отказались комментировать существование российского заговора и предупреждения Германии, однако спикер Эдриенн Уотсон сказала:

"Усиление подрывной кампании России — это то, к чему мы относимся чрезвычайно серьезно и почему уделяем особое внимание на протяжении последних нескольких месяцев".

Напомним, Rheinmetall получил рекордный в новейшей истории миллиардный заказ на 155-мм артиллерийских снарядов. Общая стоимость миллиардов производимых боеприпасов составила 8,5 миллиарда евро.

Ранее немецкий концерн открыл оборонный завод в Медиаше, что в Румынии. Компания будет помогать Украине, в частности, в поддержке военных машин.

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