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В МВД Германии прокомментировали слухи о покушении на гендиректора Rheinmetall

13 июля 2024 09:59
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Глава МВД Германии прокомментировала информацию о покушении РФ на гендиректора Rheinmetall
Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер. Фото: Bild
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В четверг, 11 июля, в сети появилась информация о том, что россияне планировали убить генерального директора немецкого концерна оружия Rheinmetall Армина Паппергера. В немецком МВД отреагировали на эти слухи.

Об этом в пятницу, 12 июля, сообщило издание Reuters.

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Глава МВД Нэнси Фезер заявила, что немецкая сторона серьезно восприняла информацию о планах россиян убить генерального директора Rheinmetall. Эти данные немцам предоставила американская разведка. Впрочем, несмотря на такие угрозы, Россия не может запугать Германию.

"Мы не позволим, чтобы нас запугала Россия, и продолжим делать все возможное, чтобы предотвратить российские угрозы в Германии", — сказала Фезер.

По информации агентства, россияне планировали убить не только Паппергера, поддерживающего отправку оружия в Украину, но и других европейских руководителей оборонной промышленности.

В Rheinmetall слухи о намерениях россиян убить гендиректора концерна не комментировали, однако отметили, что всегда принимают необходимые меры по обеспечению безопасности. В Кремле же сообщения об вероятности убийства Паппергера назвали фейком и заявили, что подобную информацию нельзя воспринимать всерьез.

Напомним, о планах российского правительства убить генерального директора немецкого концерна оружия Rheinmetall разведка США узнала в начале этого года. Именно благодаря сообщению американцев службы безопасности Германии вовремя приняли меры по защите Паппергера и сорвали планы РФ.

Также мы сообщали, что информацию о покушении на руководителя немецкого концерна оружия прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что Россия стремится запугать Альянс, чтобы тот не поддерживал Украину.

МВД США Германия разведка убийство покушение Россия

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