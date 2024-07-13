Глава МВД Германии прокомментировала информацию о покушении РФ на гендиректора Rheinmetall

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер. Фото: Bild

В четверг, 11 июля, в сети появилась информация о том, что россияне планировали убить генерального директора немецкого концерна оружия Rheinmetall Армина Паппергера. В немецком МВД отреагировали на эти слухи.

Об этом в пятницу, 12 июля, сообщило издание Reuters.

Читайте также:

Что говорят в МВД Германии о покушении на убийство Армина Паппергера

Глава МВД Нэнси Фезер заявила, что немецкая сторона серьезно восприняла информацию о планах россиян убить генерального директора Rheinmetall. Эти данные немцам предоставила американская разведка. Впрочем, несмотря на такие угрозы, Россия не может запугать Германию.

"Мы не позволим, чтобы нас запугала Россия, и продолжим делать все возможное, чтобы предотвратить российские угрозы в Германии", — сказала Фезер.

По информации агентства, россияне планировали убить не только Паппергера, поддерживающего отправку оружия в Украину, но и других европейских руководителей оборонной промышленности.

В Rheinmetall слухи о намерениях россиян убить гендиректора концерна не комментировали, однако отметили, что всегда принимают необходимые меры по обеспечению безопасности. В Кремле же сообщения об вероятности убийства Паппергера назвали фейком и заявили, что подобную информацию нельзя воспринимать всерьез.

Напомним, о планах российского правительства убить генерального директора немецкого концерна оружия Rheinmetall разведка США узнала в начале этого года. Именно благодаря сообщению американцев службы безопасности Германии вовремя приняли меры по защите Паппергера и сорвали планы РФ.

Также мы сообщали, что информацию о покушении на руководителя немецкого концерна оружия прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что Россия стремится запугать Альянс, чтобы тот не поддерживал Украину.