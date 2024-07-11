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У НАТО прокоментували замах Росії на очільника Rheinmetall

11 липня 2024 21:54
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Замах Росії на Арміна Паппергера — у НАТО прокоментували
Гендиректор німецького концерну зброї Rheinmetall Армін Паппергер. Фото: DPA
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував інформацію ЗМІ, що Росія намагалася вбити гендиректора німецького концерну зброї Rheinmetall Арміна Паппергера. Він наголосив, що не буде занурюватися в цей конкретний звіт.

Про це Єнс Столтенберг сказав під час пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у четвер, 11 липня.

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"Ми бачимо конкретний патент російської кампанії, яку організовують їхні спецслужби щодо проведення ворожих дій, диверсій проти союзників НАТО, зі спробами диверсій, кібернападів проти союзників НАТО. Це не окремі поодинокі випадки", — наголосив Столтенберг.

За його словами, Росія прагне налякати НАТО в підтримці України. Генсек заявив, що союзники не лякаються та продовжують оголошувати військову допомогу. До того ж вони обмінюються розвідданими, аби захистити себе від таких дій РФ.

Нагадаємо, Росія намагалася вбити генерального директора німецького концерну зброї Rheinmetall Арміна Паппергера. Однак Сполучені Штати Америки та Німеччина запобігли планам Москви.

Також Rheinmetall отримав рекордне в новітній історії мільярдне замовлення на 155-мм артилерійських снарядів. Загальна вартість мільярдів вироблених боєприпасів склала 8,5 мільярдів євро. 

Німеччина НАТО зброя вбивство замах Єнс Столтенберг

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