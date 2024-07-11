Покушение России на Армина Паппергера — в НАТО прокомментировали

В НАТО прокомментировали покушение России на главу Rheinmetall
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал информацию СМИ, что Россия пыталась убить гендиректора немецкого концерна оружия Rheinmetall Армина Паппергера. Он подчеркнул, что не будет погружаться в этот конкретный отчет.
Об этом Йенс Столтенберг сказал во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в четверг, 11 июля.
Покушение России на Паппергера
"Мы видим конкретный патент российской кампании, которую организуют их спецслужбы по проведению враждебных действий, диверсий против союзников НАТО, с попытками диверсий, кибернападений против союзников НАТО. Это не отдельные единичные случаи", — подчеркнул Столтенберг.
По его словам, Россия стремится испугать НАТО в поддержке Украины. Генсек заявил, что союзники не боятся и продолжают объявлять военную помощь. К тому же они обмениваются разведданными, чтобы защитить себя от таких действий РФ.
Напомним, Россия пыталась убить генерального директора немецкого концерна оружия Rheinmetall Армина Паппергера. Однако Соединенные Штаты Америки и Германия предотвратили планы Москвы.
Также Rheinmetall получил рекордный в новейшей истории миллиардный заказ на 155-мм артиллерийских снарядов. Общая стоимость миллиардов производимых боеприпасов составила 8,5 миллиарда евро.
Читайте Новини.LIVE!