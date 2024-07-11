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В НАТО прокомментировали покушение России на главу Rheinmetall

11 июля 2024 21:54
Виктория Козырь - редактор
Покушение России на Армина Паппергера — в НАТО прокомментировали
Гендиректор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Фото: DPA
Виктория Козырь - редактор

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал информацию СМИ, что Россия пыталась убить гендиректора немецкого концерна оружия Rheinmetall Армина Паппергера. Он подчеркнул, что не будет погружаться в этот конкретный отчет.

Об этом Йенс Столтенберг сказал во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в четверг, 11 июля.

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"Мы видим конкретный патент российской кампании, которую организуют их спецслужбы по проведению враждебных действий, диверсий против союзников НАТО, с попытками диверсий, кибернападений против союзников НАТО. Это не отдельные единичные случаи", — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, Россия стремится испугать НАТО в поддержке Украины. Генсек заявил, что союзники не боятся и продолжают объявлять военную помощь. К тому же они обмениваются разведданными, чтобы защитить себя от таких действий РФ.

Напомним, Россия пыталась убить генерального директора немецкого концерна оружия Rheinmetall Армина Паппергера. Однако Соединенные Штаты Америки и Германия предотвратили планы Москвы.

Также Rheinmetall получил рекордный в новейшей истории миллиардный заказ на 155-мм артиллерийских снарядов. Общая стоимость миллиардов производимых боеприпасов составила 8,5 миллиарда евро.

Германия НАТО оружие убийство покушение Йенс Столтенберг

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