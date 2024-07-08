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У Франції спалахнули заворушення після виборів

8 липня 2024 10:20
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Протести у Франції — після поразки політсили Марін Ле Пен на вулицях сталися сутички
Протести у Франції після оголошення попередніх результатів виборів. Фото: скриншот
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У низці міст у Франції у неділю ввечері після оголошення попередніх результатів виборів спалахнули заворушення. Зіткнення між поліцією та групами мітингарів після поразки партії Марін Ле Пен "Національне об'єднання" сталися в Парижі, на вулиці вийшли також жителі в Нанті та Ліоні.

Про це повідомило видання Le Figaro у понеділок, 8 липня. 

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Заворушення у Франції після виборів

У столиці Франції після оголошення попередніх результатів парламентських виборів на вулиці вийшли тисячі прихильників лівого "Нового народного фронту". Згодом на площу Республіки підтяглися ультраправі й ультраліві активісти. Спочатку мітинг був мирним, але невдовзі протестувальники атакували поліцію.

За даними французьких ЗМІ, на площу Республіки вийшло близько восьми тисяч прихильників "Нового народного фронту". У відповідь на атаки натовпу феєрверками та камінням поліція застосувала сльозогінний газ та шумові гранати.

Під час протестів були розбиті вітрини магазинів та банків. Також протестувальники підпалювали велосипеди та меблі й кидали ними у бік правоохоронців. 

Відомо про кількох затриманих та поліцейського, який зазнав опіків.

Нагадаємо, у Франції закінчився другий тур виборів до нижньої палати парламенту — Національних зборів: партія проросійської політикині Марін Ле Пен зазнала поразки. Перемогу здобув ультралівий "Новий народний фронт".

Раніше ми писали про ризики для України у випадку перемоги партії Марін Ле Пен на виборах у Франції.

Наприкінці червня у Франції ліві активісти також влаштували погроми через успіх політсили Марін Ле Пен.

Франція мітинг заворушення вибори поліція протести політики Марін Ле Пен

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