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У Франції ліві активісти влаштували погроми через успіх правої партії Марін Ле Пен

1 липня 2024 00:13
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
У Франції почалися протести проти ультраправих
Ліві активісти на акції протесту. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Франції розпочалися масові протести проти партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, яка лідирує на виборах до парламенту країни. Очільниця ультраправих обіцяє у разі приходу до влади боротися з мігрантами.

Про це повідомляє видання Сhallenges у неділю, 30 червня.

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Протести лівих активістів проти ультраправих

Прихильники лівих, партія яких посіла друге місце, орагнізували демонстрації у багатьох містах, підпалюють димові шашки.

Нагадаємо, лідеррка ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен обіцяла створити уряд, який боротиметься з мігрантами та протистоятиме політиці Європейського Союзу.

Також переможці виборів можуть почати блокувати допомогу Україні.

Раніше ми писали, що у Франції у першому турі парламентських виборів перемагає партія "Національне об’єднання" Марін Ле Пен, яка отримала 34% голосів виборців. Правляча партія президента країни Емманюеля Макрона здобула 21,5%.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається, що Франція продовжить підтримку після виборів

Франція
вибори
протести
активісти
парламент

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