У Франції почалися протести проти ультраправих

Ліві активісти на акції протесту. Фото: скриншот

У Франції розпочалися масові протести проти партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, яка лідирує на виборах до парламенту країни. Очільниця ультраправих обіцяє у разі приходу до влади боротися з мігрантами.

Про це повідомляє видання Сhallenges у неділю, 30 червня.

Читайте також:

Протести лівих активістів проти ультраправих

Прихильники лівих, партія яких посіла друге місце, орагнізували демонстрації у багатьох містах, підпалюють димові шашки.

Нагадаємо, лідеррка ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен обіцяла створити уряд, який боротиметься з мігрантами та протистоятиме політиці Європейського Союзу.

Також переможці виборів можуть почати блокувати допомогу Україні.

Раніше ми писали, що у Франції у першому турі парламентських виборів перемагає партія "Національне об’єднання" Марін Ле Пен, яка отримала 34% голосів виборців. Правляча партія президента країни Емманюеля Макрона здобула 21,5%.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається, що Франція продовжить підтримку після виборів.