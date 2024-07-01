Во Франции начались протесты против ультраправых

Левые активисты на акции протеста. Фото: скриншот

Во Франции начались массовые протесты против партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, лидирующей на выборах в парламент страны. Глава ультраправых обещает в случае прихода к власти бороться с мигрантами.

Об этом сообщает издание Сhallenges в воскресенье, 30 июня.

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Сторонники левых, партия которых заняла второе место, ограждали демонстрации во многих городах, поджигают дымовые шашки.

Напомним, лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен обещала создать правительство, которое будет бороться с мигрантами и будет противостоять политике Европейского Союза.

Также победители могут начать блокировать помощь Украине.

Ранее мы писали, что во Франции в первом туре парламентских выборов побеждает партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, получившая 34% голосов избирателей. Правящая партия президента страны Эмманюэля Макрона получила 21,5%.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется, что Франция продолжит поддержку после выборов.