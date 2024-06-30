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У Франції ультраправа партія Марін Ле Пен впевнено лідирує на парламентських виборах

30 червня 2024 22:28
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
У Франції "Національне об'єднання" Марін Ле Пен перемагає на виборах до парламенту
Очільниця партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Фото: Reuters
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Франції у першому турі парламентських виборів перемагає партія "Національне об’єднання" Марін Ле Пен, яка отримала 34% голосів виборців. Правляча партія президента країни Емманюеля Макрона здобула 21,5%.

Про це повідомляє Politico у неділю, 30 червня.

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У неділю "Національне об’єднання" Марін Ле Пен досягло великих успіхів у першому турі позачергових виборів, які можуть перевернути політичні традиції у всьому Європейському Союзі та за його межами. Це матиме важко передбачувані наслідки для ринків і глобальної безпеки.

Згідно з попередніми оцінками соціологічного опитування Ipsos, "Національне об’єднання" має намір отримати 34% голосів. Центристський альянс президента Франції Еммануеля Макрона зазнав приголомшливої невдачі, посівши третє місце з 20,3 відсотками голосів.

Лівий альянс показав значний результат, набравши 28,1 відсотка голосів. 

"Французький народ продемонстрував, що хоче підвести риску під сімома роками зневажливого правління. Ми ще не виграли, другий тур буде вирішальним. Нам потрібна абсолютна більшість, щоб Джордан Барделла міг бути призначений прем'єр-міністром", — сказала Марін Ле Пен, виступаючи на вечірці в східному французькому місті Енен-Бомон.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається, що Франція продовжить підтримку після виборів

Раніше у Франції лідер ультраправого "Національного об’єднання" Джордан Барделла під час пресконференції в Парижі заявив, що протистоятиме російським викликам інтересам Франції, якщо у липні очолить уряд країни.

Франція
вибори
Емманюель Макрон
світ
парламент

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