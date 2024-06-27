Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський розраховує, що Франція продовжить підтримувати Україну після виборів arrow

Зеленський розраховує, що Франція продовжить підтримувати Україну після виборів

27 червня 2024 16:31
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Допомога Україні — Зеленський розраховує на підтримку Франції після виборів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається, що Франція продовжить підтримку після виборів. У Франції скоро почнуться дострокові парламентські вибори, на яких можуть перемогти ультраправі. 

Про це глава держави повідомив перед самітом ЄС у Брюсселі у четвер, 27 червня.

Читайте також:

Зеленський про вибори у Франції

У президента запитали, чи він відчуває хвилювання щодо продовження підтримки з боку Франції у контексті наближення парламентських виборів, які відбудуться у два тури — 30 червня та 7 липня. Він наголосив, що підтримка України ґрунтується на підтримці звичайних людей, тому президент сподівається, що Франція продовжить стояти на боці України.

"Вибори — це рішення тієї чи іншої країни. Ми не можемо тиснути, і ми не хочемо цього. Це про свободу, цінності, тому сподіваюся, що більшість країн будуть на правильній стороні історії. На нашому боці", — зазначив Зеленський.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський у четвер, 27 червня, перебуває з робочим візитом у Брюсселі. Там український лідер візьме участь в засіданні Європейської ради.

Нагадаємо, президент України підписав низку безпекових угод із партнерами, зокрема з ЄС як з інституцією.

Володимир Зеленський
Європейський союз
Франція
Україна
саміт
президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024