Допомога Україні — Зеленський розраховує на підтримку Франції після виборів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається, що Франція продовжить підтримку після виборів. У Франції скоро почнуться дострокові парламентські вибори, на яких можуть перемогти ультраправі.

Про це глава держави повідомив перед самітом ЄС у Брюсселі у четвер, 27 червня.

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У президента запитали, чи він відчуває хвилювання щодо продовження підтримки з боку Франції у контексті наближення парламентських виборів, які відбудуться у два тури — 30 червня та 7 липня. Він наголосив, що підтримка України ґрунтується на підтримці звичайних людей, тому президент сподівається, що Франція продовжить стояти на боці України.

"Вибори — це рішення тієї чи іншої країни. Ми не можемо тиснути, і ми не хочемо цього. Це про свободу, цінності, тому сподіваюся, що більшість країн будуть на правильній стороні історії. На нашому боці", — зазначив Зеленський.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський у четвер, 27 червня, перебуває з робочим візитом у Брюсселі. Там український лідер візьме участь в засіданні Європейської ради.

Нагадаємо, президент України підписав низку безпекових угод із партнерами, зокрема з ЄС як з інституцією.