Помощь Украине — Зеленский рассчитывает на поддержку Франции после выборов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется, что Франция продолжит поддержку после выборов. Во Франции скоро начнутся досрочные парламентские выборы, на которых могут победить ультраправые.

Об этом глава государства сообщил перед саммитом ЕС в Брюсселе в четверг, 27 июня.

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У президента спросили, испытывает ли он волнение о продолжении поддержки со стороны Франции в контексте приближения парламентских выборов, которые состоятся в два тура — 30 июня и 7 июля. Он подчеркнул, что поддержка Украины основывается на поддержке обычных людей, поэтому президент надеется, что Франция продолжит стоять на стороне Украины.

"Выборы — это решение той или иной страны. Мы не можем давить, и мы не хотим этого. Это о свободе, ценностях, поэтому надеюсь, что большинство стран будут на правильной стороне истории. На нашей стороне", — отметил Зеленский.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский в четверг, 27 июня, находится с рабочим визитом в Брюсселе. Там украинский лидер примет участие в заседании Европейского совета.

Напомним, президент Украины подписал ряд договоров безопасности с партнерами, в том числе с ЕС как с институтом.