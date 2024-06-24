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У Франції ультраправий фаворит виборів висловився щодо ударів по РФ французькою зброєю

24 червня 2024 18:48
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
У Франції ультраправий лідер Джордан Барделла проти ударів по РФ
Лідер "Національного об’єднання" Джордан Барделла. Фото: Euro News
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Франції лідер ультраправого "Національного об’єднання" Джордан Барделла під час пресконференції в Парижі заявив, що протистоятиме російським викликам інтересам Франції, якщо у липні очолить уряд країни. При цьому він наголосив, що не дозволить Україні бити по Росії французькою зброєю, щоб не втягувати Францію у прямому військову конфронтацію.

Про це пишуть Новини.LIVE у понеділок, 24 червня.

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Барделла протистоятиме Росії

"Я розглядаю Росію як багатовимірну загрозу як для Франції, так і для Європи. Росія сьогодні кидає виклик інтересам Франції. Вона робить це місяцями, роками в нашій історичній сфері впливу в Африка, в Чорному морі і на наших заморських територіях", — заявив ультраправий лідер.

При цьому Барделла додав, що уникатиме будь-яких дій, які можуть привести Францію до прямої військової конфронтації з Росією.

"Моя червона лінія дуже чітка — це введення військ на територію України. Хоча я виступаю за те, щоб продовжувати підтримувати Україну, моєю червоною лінією залишаються ракети великої дальності або будь-яка військова техніка, що може безпосередньо вразити російські міста", — зазначив Барделла.

Раніше ми повідомляли, що після розпуску Емануелем Макроном Національних зборів Франції та оголошення дострокових виборів до французького парламенту, у країні відбулися масові маніфестації. Люди протестують проти ультраправих.

Тим часом на виборах у Європарламент близько 40% голосів у Франції отримали ультраправі сили

Франція
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