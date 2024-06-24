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Во Франции ультраправый фаворит выборов высказался по поводу ударов по РФ французским оружием

24 июня 2024 18:48
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Во Франции ультраправый лидер Джордан Барделла против ударов по РФ
Лидер "Национального объединения" Джордан Барделла. Фото: Euro News
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Во Франции лидер ультраправого "Национального объединения" Джордан Барделла во время пресс-конференции в Париже заявил, что будет противостоять российским вызовам интересам Франции, если в июле возглавит правительство страны. При этом он подчеркнул, что не позволит Украине бить по России французским оружием, чтобы не втягивать Францию в прямую военную конфронтацию.

Об этом пишут Новини.LIVE в понедельник, 24 июня.

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Барделла будет противостоять России

"Я рассматриваю Россию как многомерную угрозу как Франции, так и Европе. Россия сегодня бросает вызов интересам Франции. Она делает это месяцами, годами в нашей исторической сфере влияния в Африка, в Черном море и на наших заморских территориях", — заявил ультраправый лидер.

При этом Барделла добавил, что будет избегать каких-либо действий, которые могут привести Францию к прямой военной конфронтации с Россией.

"Моя красная линия очень четкая - это ввод войск на территорию Украины. Хотя я выступаю за то, чтобы продолжать поддерживать Украину, моей красной линией остаются ракеты большой дальности или любая военная техника, которая может поразить российские города", — отметил Барделла. .

Ранее мы сообщали, что после роспуска Эмануэлем Макроном Национального собрания Франции и объявления досрочных выборов во французский парламент, в стране прошли массовые манифестации. Люди протестуют против ультраправых.

Тем временем на выборах в Европарламент около 40% голосов во Франции получили ультраправые силы.

Франция
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