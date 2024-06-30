Во Франции "Национальное объединение" Марин Ле Пен побеждает на выборах в парламент

Глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Фото: Reuters

Во Франции в первом туре парламентских выборов побеждает партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, получившая 34% голосов избирателей. Правящая партия президента страны Эмманюэля Макрона получила 21,5%.

Об этом сообщает Politico в воскресенье, 30 июня.

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В воскресенье "Национальное объединение" Марин Ле Пен добилось больших успехов в первом туре внеочередных выборов, которые могут перевернуть политические традиции во всем Европейском Союзе и за его пределами. Это будет иметь трудно предсказуемые последствия для рынков и глобальной безопасности.

Согласно предварительным оценкам социологического опроса Ipsos, "Национальное объединение" намерено получить 34% голосов. Центристский альянс президента Франции Эммануэля Макрона потерпел потрясающую неудачу, заняв третье место с 20,3 процентами голосов.

Левый альянс показал значительный результат, набрав 28,1 процента голосов.

"Французский народ продемонстрировал, что хочет подвести черту под семью годами пренебрежительного правления. Мы еще не выиграли, второй тур будет решающим. Нам нужно абсолютное большинство, чтобы Джордан Барделла мог быть назначен премьер-министром", — сказала Марин Ле Пен, выступая на вечеринке в восточном французском городе Энен-Бомон.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется, что Франция продолжит поддержку после выборов.

Ранее во Франции лидер ультраправого "Национального объединения" Джордан Барделла во время пресс-конференции в Париже заявил, что будет противостоять российским вызовам интересам Франции, если в июле возглавит правительство страны.