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Во Франции вспыхнули беспорядки после выборов

8 июля 2024 10:20
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Протесты во Франции — после поражения политсилы Марин Ле Пен на улицах произошли столкновения
Протесты во Франции после оглашения предварительных результатов выборов. Фото: скриншот
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В ряде городов во Франции в воскресенье вечером после оглашения предварительных результатов выборов вспыхнули беспорядки. Столкновения между полицией и группами митингующих после поражения партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" произошли в Париже, на улицы вышли также жители в Нанте и Лионе.

Об этом сообщило издание Le Figaro в понедельник, 8 июля.

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В столице Франции после объявления предварительных результатов парламентских выборов на улицы вышли тысячи сторонников левого "Нового народного фронта". Впоследствии на площадь Республики подтянулись ультраправые и ультралевые активисты. Сначала митинг был мирным, но вскоре протестующие атаковали полицию.

По данным французских СМИ, на площадь Республики вышло около восьми тысяч сторонников "Нового народного фронта". В ответ на атаки толпы фейерверками и камнями полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Во время протестов были разбиты витрины магазинов и банков. Также протестующие поджигали велосипеды и мебель и бросали ими в сторону правоохранителей. 

Известно о нескольких задержанных и полицейском, который получил ожоги.

Напомним, во Франции закончился второй тур выборов в нижнюю палату парламента — Национальное собрание: партия пророссийского политика Марин Ле Пен потерпела поражение. Победу одержал ультралевый "Новый народный фронт".

Ранее мы писали о рисках для Украины в случае победы партии Марин Ле Пен на выборах во Франции.

В конце июня во Франции левые активисты также устроили погромы из-за успеха политсилы Марин Ле Пен.

Франция митинг беспорядки выборы полиция протесты политики Марин Ле Пен

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